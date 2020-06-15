Неизвестные остановили автомобиль судей матча чемпионата Беларуси и пригрозили им

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) на своём официальном сайте сообщила об инциденте, произошедшем после встречи 13-го тура Высшей лиги БАТЭ (Борисов) — «Шахтёр» (Солигорск), которая состоялась вчера, 14 июня, и завершилась со счётом 2:2.
«По дороге из Борисова автомобиль судейской бригады и инспектора матча был остановлен транспортным средством после неоднократного намеренного создания аварийных ситуаций. Совершив обгон, указанное транспортное средство резко остановилось и заблокировало движение автомобиля судейской бригады и инспектора матча.
Затем неизвестные лица потребовали судейскую бригаду и инспектора матча выйти из своего автомобиля и стали оскорблять и угрожать, высказывая недовольство судейством завершившегося матча с участием футбольных клубов БАТЭ (Борисов) и «Шахтёр» (Солигорск), после чего скрылись», — говорится в сообщении организации.
АБФФ осудила действия людей, которые угрожали судьям и инспектору встречи, а также проинформировала, что предпримет все необходимые действия в рамках законодательства страны и передаст полученные материалы по инциденту в компетентные органы.
БАТЭ и «Шахтёр» занимают первые два места в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Клуб из Борисова опережает солигорскую команду на два очка.
- 15 июня 2020
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