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«Не сбавляем темпа». Вадим Евсеев показал, чем он занимался в выходной день

«Не сбавляем темпа». Вадим Евсеев показал, чем он занимался в выходной день
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что в выходной день он занимался в тренажёрном зале.

«Вот мой выходной. Не сбавляем темпа», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

«Уфа», набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда Евсеева одержала шесть побед, девять раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

В первой встрече после рестарта сезона-2019/2020 «Уфа» сыграет с «Тамбовом». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» 21 июня, начало — в 15:00 мск.

Евсеев тренирует «Уфу» с 2019 года. Ранее он работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», «Анжи» и «СКА-Хабаровск».

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