Артета: Обамеянг должен почувствовать, что его ценят в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как клуб будет действовать при переговорах о продлении контракта с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.

«Я думаю, что наша обязанность — заставить его почувствовать, что продление контракта — это правильный шаг в карьере. Чтобы сделать это, он должен почувствовать, что его ценят в „Арсенале“. Ему нужно поверить, что клуб может двигаться вперёд, а он станет ключевым игроком для этого. Я доволен тем, как Пьер-Эмерик ведёт себя, у меня хорошие отношения с ним. Я знаю, что Обамеянг счастлив в клубе. У нас было много дискуссий с ним, его семьей и агентом, и я уверен, что мы сможем найти правильное решение для всех сторон», — приводит слова Артеты официальный сайт английского клуба.