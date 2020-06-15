«Ужасные поля, грязь, лёд, нет горячей воды». Радимов рассказал о начале своей карьеры

Бывший игрок ЦСКА, «Динамо», «Крыльев Советов» и «Зенита» Владислав Радимов поделился воспоминаниями о футболе в 1990-х годах, когда начиналась его карьера.



«Для меня это было время, когда в 18 лет началась моя карьера на высоком уровне. Вспоминаются ужасные поля. В моём первом чемпионате были выезды в Тюмень и Екатеринбург. Помню лёд, грязь и всё остальное. Запомню на всю жизнь. В Тюмени не было горячей воды после матча. Я был в команде самый молодой и после игры собирал и нёс форму всех. Если ты умеешь играть в футбол, то сможешь играть в любых условиях. Можешь какую-то хитрость придумать», — рассказал Радимов в эфире программы «Открытый показ» на канале «Матч ТВ».

В своей заграничной части карьеры Радимов выступал за испанскую «Сарагосу» и болгарский «Левски».