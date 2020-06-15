Футболист итальянского клуба заразился коронавирусом

«Венеция» объявила, что один из футболистов команды заразился коронавирусной инфекцией.



«На пятом раунде тестирования на коронавирус, в котором приняли участие игроки, технический персонал и сотрудники клуба, у одного из футболистов команды был выявлен COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы «Венеции», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».



Имя игрока не указывается. Сообщается, что вся команда прервала тренировки и была вынуждена уйти на карантин, который продлится две недели. Напомним, возобновление сезона-2019/2020 в итальянской Серии В запланировано на 17 июня. Таким образом, «Венеция» может пропустить первые матчи турнира после паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.