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Роберт Левандовски: не думаю о «Золотом мяче», но верю, что в жизни возможно всё

Роберт Левандовски: не думаю о «Золотом мяче», но верю, что в жизни возможно всё
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о «Золотом мяче».

«В декабре прошлого года я был на церемонии награждения. Посмотрим. Моя цель — всегда выкладываться по полной, выигрывать трофеи и забивать как можно больше голов. Но такие награды приходят с командными трофеями. Это самое важное. Я не думаю о „Золотом мяче“. Но я верю, что в жизни возможно всё», — приводит слова Левандовского France Football.

Левандовски защищает цвета «Баварии» с 2014 года. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 28 матчах Бундеслиги, забил 30 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее польский нападающий четыре года выступал за дортмундскую «Боруссию», а до этого играл на родине. В национальную команду Польши форвард вызывается с 2008 года.

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