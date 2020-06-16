«Ньюкасл» нацелился на Иммобиле. Игроку готовы платить в два раза больше, чем в «Лацио»

Потенциальные владельцы «Ньюкасл Юнайтед» из Саудовской Аравии продолжают строить планы по усилению состава команды в летнее трансферное окно.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, новой целью инвесторов стал нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. За 30-летнего футболиста «сороки» в случае перехода к новым владельцам будут готовы заплатить € 55 млн, а самому игроку – выплачивать по € 8 млн за сезон.



Римский клуб не горит желанием расставаться с Иммобиле и намерен поспешить продлить с ним соглашение до лета 2025 года. По условиям нового контракта форвард будет получать € 4 млн в год – в два раза меньше, чем ему готов платить «Ньюкасл».



В нынешнем сезоне Чиро принял участие в 26 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 27 голами (10 – с пенальти) и 7 результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром первенства, опережая ближайшего преследователя – Криштиану Роналду – на 6 мячей.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере лучшего бомбардира Серии А Иммобиле