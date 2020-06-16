Денис Давыдов проходит просмотр в «Шиннике». В клубе хотят реанимировать его карьеру

Спортивный директор «Шинника» Анатолий Николаев подтвердил, что бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов находится на просмотре в клубе.
«Сейчас мы знакомимся с Давыдовым, а Денис – с нашими требованиями. Надеемся, что он поможет нам в предстоящем сезоне. Денис только приехал. Пройдёт ещё пару дней, а потом всё будет понятно. Будем решать. Футболист приехал в такой же форме, как и все остальные. В период карантина каждый как мог, так и поддерживал форму. Сказать, что Давыдов хуже или лучше остальных, нельзя. В нормальной форме, пока Денис смотрит и работает, старается. В ближайшем матче Кубка Давыдов сыграть не сможет. Будут играть те, кто у нас остался с прошлого сезона.
Сможет ли Денис реанимировать карьеру? Мы для этого его и пригласили, потому что верим в него. Надеюсь, в нашем коллективе он сможет это сделать», — цитирует Николаева Sport24.
Давыдов является воспитанником «Спартака». В 2019 году он выступал за «Нижний Новгород», после чего перешёл в софийский ЦСКА. В апреле 25-летний форвард покинул болгарский клуб, став свободным агентом.
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