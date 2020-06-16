Игнашевич: в матче с Испанией не понял, что забил автогол. Думал, Рамос меня перехитрил

Бывший защитник сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о своём автоголе в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией, в котором команда вырвала победу в серии пенальти.



«В игре в этом моменте я не почувствовал контакта с мячом, поэтому даже не понял, что забил в свои ворота. Более того, увидев, что Рамос побежал радоваться, я подумал, что он как-то сыграл на опережении и перехитрил меня.



В дальнейшем матч складывался таким образом, что я даже не успевал поднять голову и взглянуть на табло. И только когда закончилось основное время и мы сели в центральном круге, я поднял голову и увидел фамилии Дзюба и Игнашевич. Сначала даже не понял, как так получилось. Но, возможно, оно и к лучшему, что я до последнего не знал об автоголе. Играть с негативными мыслями было бы сложнее», — цитирует Игнашевича пресс-служба РФС.

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