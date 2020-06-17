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Агент: возможность перехода Вагнера в ЦСКА ещё существует. Этот вопрос скоро будет закрыт

Агент: возможность перехода Вагнера в ЦСКА ещё существует. Этот вопрос скоро будет закрыт
Футбол / РПЛ 0

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы 36-летнего бразильского нападающего Вагнера Лава, прокомментировал ситуацию с возможным возвращением игрока в московский ЦСКА.

«Наша идея при расторжении контракта с «Коринтиансом» заключалась в том, чтобы свободно вести переговоры на рынке.

У нас уже был серьёзный разговор с клубом из Азии, который изо всех сил пытался его подписать. Это были продвинутые переговоры, которые в один момент зашли в тупик. Возможность перехода в ЦСКА всё ещё существует. Возможно, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт», — цитирует агента Yahoo Esports.

За ЦСКА Вагнер выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы. Всего за «армейский» клуб он провёл 259 матчей, в которых забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. В общей сложности с командой он выиграл 14 трофеев.

Агент: все думают, что Вагнер Лав вернётся в Россию, но он может оказаться в другом месте
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