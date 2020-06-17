Левандовски: мы показали, что «Бавария» — лучшая в Германии. Хотим сыграть в ЛЧ ещё лучше
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал досрочное чемпионство команды после победы в матче 32-го тура Бундеслиги с «Вердером» (1:0).
«Мы чемпионы! Конечно, трудно без празднующих болельщиков рядом. Не хватает дополнительной страсти. Но мы по-прежнему довольны. Это был непростой сезон, мы боролись за титул долгое время. Надеюсь, в скором времени мы сможем отпраздновать победу с болельщиками на стадионе.
«Вердер» в основном играл от обороны, но в первом тайме они выступили неплохо. Во втором тайме мы должны были забить, это упростило бы задачу. Мы показали, что являемся лучшей командой в Германии. Хотим сыграть в Лиге чемпионов ещё лучше», — цитирует Левандовского пресс-служба «Баварии».
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