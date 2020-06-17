Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву перенесён на июль

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщил о переносе заседания, на котором будет пересмотрен приговор его подзащитному и нападающему «Сочи» Александру Кокорину.
«Мы попросили отложить разбирательство по делу на период после 22 июля. В связи с тем, что Мамаев и Кокорин не могут принять участие по объективным причинам – они участвуют в серии матчей. Также в связи с эпидемиологической ситуацией дополнительные перелёты для участия в судебном заседании могут подвергнуть их и команду излишнему риску заболевания. Команды обратились с ходатайством об отложении.
Пока суд предварительно отложил рассмотрение дела до 6 июля для решения процедурных вопросов, в том числе связанных с возможностью участия в деле потерпевших. Также нам пояснили, что просьба будет учтена. Скорее всего, рассмотрение дела будет отложено на период после 22 июля, когда чемпионат России завершится», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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