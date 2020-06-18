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ЦСКА подтвердил, что Алан Дзагоев получил травму бедра

ЦСКА подтвердил, что Алан Дзагоев получил травму бедра
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на своём официальном сайте подтвердил информацию о травме полузащитника Алана Дзагоева.

«Дзагоев пока продолжает восстановительное лечение после полученной мышечной травмы правого бедра. О сроках его возвращения в общую группу мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении «армейцев».

О том, что 30-летний футболист получил повреждение, «Чемпионат» сообщил 9 июня. Восстановление Алана должно занять примерно один месяц.

В нынешнем сезоне Дзагоев принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, не сумев отметиться результативными действиями.

После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

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