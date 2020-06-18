Педро отказывается играть за «Челси» в этом сезоне. Он согласовал контракт с «Ромой»

Нападающий «Челси» Педро Родригес отказывается выходить на поле в оставшихся матчах нынешнего сезона чемпионата Англии, сообщает The Athletic.
По информации источника, 32-летний футболист, чей контракт с синими истекает в конце месяца, согласовал договор с «Ромой», который будет рассчитан на два года с опцией продления ещё на один сезон и по условиям которого игрок будет получать около £ 56 тыс. (€ 62 тыс.) в неделю.
«Челси» продолжает предпринимать попытки продлить контракт с Педро до окончания сезона, однако испанец не хочет рисковать в преддверии перехода в «Рому» и отказывается играть. При этом форвард проходил подготовку вместе с командой.
Педро выступает за «Челси» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Барселоны». В нынешнем сезоне он провёл 9 матчей в английской Премьер-лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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