«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Тимо Вернера из «РБ Лейпциг».



24-летний футболист согласовал с синими условия контракта и проведёт остаток нынешнего сезона в Германии. К своей новой команде Тимо присоединится в июле, когда пройдёт медицинское обследование.



Ранее сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных. Ожидалось, что контракт немца с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.



Вернер выступает в составе «РБ Лейпциг» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 26 голов (3 – с пенальти) и 8 результативных передач.

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