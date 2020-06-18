Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Йонг и Роберто пропустят матч с «Севильей» из-за травм

Де Йонг и Роберто пропустят матч с «Севильей» из-за травм
Футбол / Испания 0

Защитник Серхи Роберто и полузащитник Френки де Йонг пропустят матч «Барселоны» с «Севильей», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Сообщается, что сегодня, 18 июня, Роберто и де Йонг тренировались индивидуально. У Роберто обнаружена трещина ребра, у де Йонга — перенапряжение правой ноги.

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона» состоится завтра, 19 июня, в 23:00 мск.

В матче 29-го тура Примеры каталонский клуб обыграл «Леганес» со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне де Йонг провёл на поле 38 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи. Роберто помог сине-гранатовым в 31 матче, забил один гол, отдал две голевые передачи и заработал семь жёлтых карточек.

Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Леганес» в матче Примеры
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020