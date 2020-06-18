Мостовой: «Ростову» стоит выписать большой штраф, но не снимать очки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал заражение шести игроков «Ростова» коронавирусом накануне матча с «Сочи».

«Матч в обычное время можно было легко перенести. Но здесь другая ситуация, к тому же всё произошло из-за халатности. Поэтому, возможно, стоит наказать «Ростов» пожёстче, выписать большой штраф. Но это неспортивная ошибка, тем более другие игроки не виноваты, халатность допустил один игрок. Поэтому резать сразу и снимать очки не стоит. Нужно посмотреть, как развернётся ситуация», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

17 июня в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Команда отправилась на двухнедельный карантин. При этом завтра, 19 июня, команда должна была на выезде сыграть с «Сочи» в Российской Премьер-Лиге.