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Мостовой: «Ростову» стоит выписать большой штраф, но не снимать очки

Мостовой: «Ростову» стоит выписать большой штраф, но не снимать очки
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал заражение шести игроков «Ростова» коронавирусом накануне матча с «Сочи».

«Матч в обычное время можно было легко перенести. Но здесь другая ситуация, к тому же всё произошло из-за халатности. Поэтому, возможно, стоит наказать «Ростов» пожёстче, выписать большой штраф. Но это неспортивная ошибка, тем более другие игроки не виноваты, халатность допустил один игрок. Поэтому резать сразу и снимать очки не стоит. Нужно посмотреть, как развернётся ситуация», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

17 июня в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Команда отправилась на двухнедельный карантин. При этом завтра, 19 июня, команда должна была на выезде сыграть с «Сочи» в Российской Премьер-Лиге.

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