Артета — о трансферах: если «Арсенал» будет стоять на месте, отставание лишь увеличится

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о трансферной политике лондонского клуба.
«Интересует ли меня вопрос о возможных тратах «Арсенала» этим летом? Посмотрим. Пытаемся составить план, который поможет усилить команду.
В последние три года команда не смогла достичь желаемых результатов. На то есть причина. Если будем стоять на месте, то очевидно, что отставание от других клубов будет всё больше и больше. Я пришёл сюда не для того, чтобы смириться с таким положением вещей.
Наша первостепенная задача – сделать игроков лучше, найти способы улучшить состав на конкретных позициях. Именно так мы можем конкурировать на этом уровне, который с каждым годом становится всё выше и выше», – цитирует Артету Sky Sports.
Ранее Артета прокомментировал поражение в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» со счётом 0:3, а также оценил игру Давида Луиса.
- 18 июня 2020
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