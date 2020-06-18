Артета: всё пошло не так с первой минуты. Моё мнение о Давиде Луисе не изменилось

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение в матче с «Манчестер Сити» со счётом 0:3 в рамках 28-го тура чемпионата Англии, а также оценил игру Давида Луиса.

«Всё пошло не так с первой минуты. Любое происшествие, которое могло произойти, мы надеемся, произошло сегодня. Была ли длительная пауза причиной травм? Если бы они были мышечными травмами, может быть, да. Но в этом случае я так не думаю. Давид Луис? Он очень честный и прямой. Моё мнение о Давиде Луисе не изменилось. Оно не изменится, потому что у него сегодня было трудное выступление», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, к середине первого тайма «Арсенал» потерял из-за травм Гранита Джаку и Пабло Мари, вместо которых на поле вышли Давид Луис и Даниель Себальос. В начале второго тайма Луис заработал пенальти в свои ворота и получил прямую красную карточку.