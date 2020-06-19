Кириченко: ЦСКА точно не выглядит фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко выразил сомнения по поводу способности «армейцев» завоевать путёвку в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.



«ЦСКА будет сложно зацепиться за тройку призёров, у них серьёзное отставание. С другой стороны, его можно нивелировать всего за две игры, но их ещё нужно выиграть. Всё-таки в последнее время ЦСКА не показывал такого футбола, с которым можно стабильно рассчитывать на победы. Сложно предсказать, как всё будет развиваться в нынешних условиях, но армейцы точно не выглядят фаворитами в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов», — приводят слова Кириченко «Известия».



На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России с 36-ю очками, на на 5 очков отставая от зоны Лиги чемпионов. Матч ЦСКА – «Зенит» состоится 20 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Резервный рефери – Роман Галимов.

ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом» роликом с растолстевшими футболистами