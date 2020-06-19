Эррера: на дне рождения Неймара жена не отпускала меня даже в туалет

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка в честь дня рождения бразильского форварда Неймара. В частности он отметил, что клуб был разделён на две части. Гости с жёнами расположились на верхнем этаже, а холостяки — на нижнем.

«Что там только не происходило. Конечно, жена не отпускала меня даже в туалет и не разрешала спускаться на нижний этаж. Правда в том, что когда он что-то делает, он делает это, чтобы хорошо провести время. И он организовал это, чтобы хорошо провести время», — приводит слова Эррера The Sun со ссылкой на The Resistance.

Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

Чемпионат Франции завершён досрочно, «Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом. Теперь команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.