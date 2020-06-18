Девушка Неймара опубликовала откровенную фотографию

Девушка нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, американская модель Наталия Барулич опубликовала в «Инстаграме» новую яркую фотографию.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Наталии Барулич.

«Я отпустила, чтобы быть свободной», — подписала фото Барулич.

Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

Чемпионат Франции завершён досрочно, «Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом. Теперь команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.

Ранее девушка Неймара опубликовала совместное фото для российского GQ.