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Девушка Неймара опубликовала откровенную фотографию

Девушка Неймара опубликовала откровенную фотографию
Футбол / Франция 0

Девушка нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, американская модель Наталия Барулич опубликовала в «Инстаграме» новую яркую фотографию.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Наталии Барулич.

«Я отпустила, чтобы быть свободной», — подписала фото Барулич.

Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

Чемпионат Франции завершён досрочно, «Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом. Теперь команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов, этот турнир УЕФА планирует возобновить в августе.

Ранее девушка Неймара опубликовала совместное фото для российского GQ.

Неймар опубликовал фото, сделанное для GQ Russia
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