Макс Крузе расторг контракт с «Фенербахче». Клуб обратится в суд

Немецкий форвард Макс Крузе в одностороннем порядке расторгнул контрактное соглашение с «Фенербахче». Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

«Макс Крузе, один из игроков нашей команды, сообщил, что в одностороннем порядке расторг контракт с нашим клубом. Наш клуб не имеет долга перед футболистом перед началом пандемии. От обсуждения условий оплаты во время карантина он отказался. Его прекращение сотрудничества несправедливо и необоснованно. Дело будет перенесено в спортивный суд, и будут предприняты все усилия в интересах нашего клуба», — говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне Крузе принял участие в 20 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

Макс выступал за «Вердер» и «Вердер-2» с 2006 по 2009 год. В 2016-м нападающий вернулся в команду из Бремена и провёл там ещё три сезона. 31-летний немец также играл в «Вольфсбурге», «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, «Фрайбурге» и «Санкт-Паули».