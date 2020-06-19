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Валерий Карпин: мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть с «Сочи», я не знаю

Валерий Карпин: мы в «тюрьме» сидим. Кто будет игр
Валерий Карпин: мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть с «Сочи», я не знаю
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на договорённость клуба с «Сочи» о проведении сегодняшнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть, я не знаю», — приводит слова Карпина «Р-Спорт».

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

«Чемпионат» сообщал, что если встреча состоится, то представлять «Ростов» будет состав 2003 года рождения, и клуб решает вопрос с их дозаявкой.

«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоится
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