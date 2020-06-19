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РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков

РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз (РФС) снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков до 25 июля, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

Запрет был наложен в начале мая из-за задолженности по премиям за выход клуба в Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2018/2019 перед защитником Сергеем Косициным. РФС обязал «Тамбов» выплатить Косицину задолженность по премиям, а также проценты за задержку выплаты задолженности. В удовлетворении остальной части требований футболиста в отношении клуба было отказано.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится сегодня, 19 июня. В первом матче после рестарта РПЛ, который состоится 21 июня, «Тамбов» встретится с «Уфой».

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