РФС временно снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков
Российский футбольный союз (РФС) снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых игроков до 25 июля, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.
Запрет был наложен в начале мая из-за задолженности по премиям за выход клуба в Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2018/2019 перед защитником Сергеем Косициным. РФС обязал «Тамбов» выплатить Косицину задолженность по премиям, а также проценты за задержку выплаты задолженности. В удовлетворении остальной части требований футболиста в отношении клуба было отказано.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится сегодня, 19 июня. В первом матче после рестарта РПЛ, который состоится 21 июня, «Тамбов» встретится с «Уфой».
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- 19 июня 2020
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