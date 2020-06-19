Педро Роша забил первый гол за «Фламенго». Видео

Нападающий «Фламенго» Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», отметился первым голом за бразильский клуб.
В матче Лиги Кариоки – чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу – команда встречалась с «Бангу». Игра прошла на стадионе «Маракана» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «Фламенго».
Команда Роши вышла вперёд на 18-й минуте матча благодаря точному удару полузащитника Хиорхьяна де Арраскаеты. На 66-й минуте нападающий Бруно Энрике удвоил преимущество «Фламенго».
Наконец, под занавес встречи, на 89-й минуте, голом отличился и сам Роша. Спустя 4 минуты после выхода на замену Педро принял пас на линии штрафной, оторвался от защитника и покатил мяч мимо вратаря, установив окончательный счёт.
Видео доступно на «Чемпионате».
Аренда Роши рассчитана до конца 2020 года. «Фламенго» может выкупить игрока у «Спартака».
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