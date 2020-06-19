Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Руслан Нигматуллин: поздравляю «Сочи» с победой в конкурсе Fair Play

Руслан Нигматуллин: поздравляю «Сочи» с победой в конкурсе Fair Play
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов».

«Поздравляю ФК „Сочи“ с победой в конкурсе Fair Play!» — написал Нигматуллин в «Твиттере».

Пост доступен в "твиттере" Руслана Нигматуллина.

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

«Чемпионат» сообщал, что если встреча состоится, то представлять «Ростов» будет состав 2003 года рождения, и сейчас клуб решает вопрос с их дозаявкой.

«Ростов» заявляет игроков 2002-2003 годов рождения перед матчем с «Сочи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020