Руслан Нигматуллин: поздравляю «Сочи» с победой в конкурсе Fair Play
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов».
«Поздравляю ФК „Сочи“ с победой в конкурсе Fair Play!» — написал Нигматуллин в «Твиттере».
Пост доступен в "твиттере" Руслана Нигматуллина.
Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.
«Чемпионат» сообщал, что если встреча состоится, то представлять «Ростов» будет состав 2003 года рождения, и сейчас клуб решает вопрос с их дозаявкой.
«Ростов» заявляет игроков 2002-2003 годов рождения перед матчем с «Сочи»
- 19 июня 2020
-
15:00
-
14:50
-
14:44
-
14:37
-
14:28
-
14:02
-
14:00
-
13:45
-
13:33
-
13:27
-
13:08
-
13:07
-
12:39
-
12:37
-
12:35
-
11:56
-
11:48
-
11:42
-
11:23
-
11:20
-
11:09
-
11:07
-
10:57
-
10:29
-
10:27
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:21
-
09:10
-
08:52
-
08:34
-
08:01
-
07:40
Партнерский контент