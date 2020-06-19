Руслан Нигматуллин: поздравляю «Сочи» с победой в конкурсе Fair Play

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов».

«Поздравляю ФК „Сочи“ с победой в конкурсе Fair Play!» — написал Нигматуллин в «Твиттере».

Пост доступен в "твиттере" Руслана Нигматуллина.

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

«Чемпионат» сообщал, что если встреча состоится, то представлять «Ростов» будет состав 2003 года рождения, и сейчас клуб решает вопрос с их дозаявкой.