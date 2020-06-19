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Карпович: прочитав про «Ростов»-2003, подумал про нашу банду. Мы бы «Сочи» обыграли

Карпович: прочитав про «Ростов»-2003, подумал про нашу банду. Мы бы «Сочи» обыграли
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Ростова» Андрей Карпович в своём «инстаграме» поддержал молодых игроков команды в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Когда прочитал, что против «Сочи» будет играть «Ростов»-2003, подумал, что снова нашу банду собрать хотят. «Сочи» мы, конечно же, обыграли бы. Но это будет нелегко, учитывая наш возраст. Пацанам из основной команды желаю поскорее выздороветь, а молодым футболистам «Ростова» 2003 года рождения желаю удачи и хорошей игры!» — написал Карпович.

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

«Чемпионат» сообщал, что если встреча состоится, то представлять «Ростов» будет состав 2003 года рождения, и клуб решает вопрос с их дозаявкой.

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