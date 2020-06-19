Гендиректор «Сочи»: здоровье молодых игроков «Ростова» на совести их клуба

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал решение «Ростова» выставить на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги состав 2001-2003 годов рождения.

«Вы говорите, что „Ростов“ везёт состав 2003 года. Это ведёт к большому риску их здоровью. Никто не знает, насколько они готовы к игре на таком уровне. Когда молодёжным командам было запрещено тренироваться. Если „Ростов“ принял такое решение, это будет уже на их совести.



Да, мы понимаем, что «Ростов» присылает тех, кто сможет сыграть. Совсем юные парни получат такой опыт, который, возможно, никогда не забудут. Но мы просто готовимся выходить и играть. Тем более что график сейчас очень плотный: в следующую пятницу у нас выезд в Грозный, потом уже в среду принимаем московское „Динамо“. Официальных матчей не было три месяца, поэтому все восемь туров пролетят быстро, а каждая игра как финал.



Повторюсь, формированием состава занимается главный тренер. Кто выйдет сегодня на поле, в конечном счёте решит он. Главное, чтобы сегодня обошлось без травм, а футболисты ростовчан поправились как можно скорее и вернулись на поле», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.