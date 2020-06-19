«Севилья» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00
Сегодня, 19 июня, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 30-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом, помогать ему будут Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Давид Гальвес Раскон.
В первом круге чемпионата Испании сезона-2019/2020 «Барселона» и «Севилья» встретились на арене «Камп Ноу» в Каталонии 6 октября. Финальный свисток тогда зафиксировал победу сине-гранатовых со счётом 4:0.
«Барселона», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Севилья» (51) занимает третье место.
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