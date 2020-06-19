Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Севилья» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00

«Севилья» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 19 июня, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 30-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом, помогать ему будут Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Давид Гальвес Раскон.

В первом круге чемпионата Испании сезона-2019/2020 «Барселона» и «Севилья» встретились на арене «Камп Ноу» в Каталонии 6 октября. Финальный свисток тогда зафиксировал победу сине-гранатовых со счётом 4:0.

«Барселона», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Севилья» (51) занимает третье место.

Глава Примеры: уход Роналду на нас почти не повлиял. С Месси ситуация была бы другой
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020