«Севилья» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00

Сегодня, 19 июня, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 30-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом, помогать ему будут Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Давид Гальвес Раскон.

В первом круге чемпионата Испании сезона-2019/2020 «Барселона» и «Севилья» встретились на арене «Камп Ноу» в Каталонии 6 октября. Финальный свисток тогда зафиксировал победу сине-гранатовых со счётом 4:0.

«Барселона», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Севилья» (51) занимает третье место.