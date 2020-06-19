Жёны Карпина, Ионова и Песьякова поздравили «Сочи», показав неприличные жесты

Ксения Песьякова, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, после поражения ростовской команды в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10) опубликовала фотографию на своей странице в «Инстаграме».

На снимке Ксения позирует вместе с Дарьей, женой главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, и Яной, супругой полузащитника Алексея Ионова. Девушки показывают средние пальцы. «Поздравляем победителей — ФК “Сочи”!» — подписала Песьякова фото.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.



За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.