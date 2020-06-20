Джикия: читал интервью с Соболевым и думал: «Что ты несёшь? Четыре класса образования»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал интервью одноклубника, Александра Соболева, который рассказал о внушительном аппетите капитана. «Григорий и барана может съесть», — заявил форвард.

"История про Рами? Без понятия, как это вообще комментировать. У меня точно с Памелой не было 12 раз за ночь. Есть такое, что читаю интервью кого-нибудь и думаю: «Что он лепит вообще?».

Опять же, последнее интервью с любимым Соболевым, где он говорит, что я могу съесть шесть биг тейсти, четыре биг мака и что-то ещё. Хинкали могу есть, но, когда это читал, сидел и думал: «Что ты несёшь?! Четыре класса образования». Конечно, он это придумал. Когда я с ним в «Макдоналдс» ходил? Так что такие интервью есть, и очень много", — заявил Джикия во время интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».