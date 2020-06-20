«Арсенал» — «Спартак»: Рассказов забил второй гол гостей

Защитник «Спартака» Николай Рассказов увеличил преимущество команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Счёт — 2:0, идёт второй тайм.

На 66-й минуте встречи Рассказов головой замкнул навес Айртона Лукаса.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче с тульским «Арсеналом». На 45-й минуте встречи Соболев поразил ворота с передачи Зелимхана Бакаева.



Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду входят ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).



Тульский «Арсенал», в 22 турах набрав 28 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (28) — на 8-м месте.