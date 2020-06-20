Гончаренко: знаковые матчи у ЦСКА — с командами ниже нас. С «Зенитом» тоже знаковый

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.
«Было тяжело без футбола. Тяжело однозначно сказать, насколько хорошо мы готовы, но по тренировкам было видно, что команда в хорошем состоянии. Есть ли проблемы из-за отсутствия Щенникова и Дзагоева? Да нет, у нас сбалансированная команда, каких-то проблем не вижу.
Знаковая ли игра с «Зенитом»? У нас так получается, что знаковые матчи проходят с командами, которые ниже нас. С ними мы теряем больше очков. Но с «Зенитом» — знаковая, напряжённая, ответственная, мотивирует сверх нормы. Эта игра со всех сторон хороша, в том числе для болельщиков.
Не видим особой проблемы, что стадион заполнен только на 10 процентов. Не обсуждали это в команде. Как есть, так есть. Приняли решение. К счастью, хотя бы 10 процентов есть», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 20 июня 2020
-
19:53
-
19:51
-
19:40
-
19:38
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:45
-
18:45
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:13
-
18:08
-
18:00
-
17:46
-
17:43
-
17:35
-
17:28
-
17:17
-
17:12
-
17:01
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:44
-
16:28
-
16:18
-
16:05