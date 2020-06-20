Гончаренко: знаковые матчи у ЦСКА — с командами ниже нас. С «Зенитом» тоже знаковый

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.

«Было тяжело без футбола. Тяжело однозначно сказать, насколько хорошо мы готовы, но по тренировкам было видно, что команда в хорошем состоянии. Есть ли проблемы из-за отсутствия Щенникова и Дзагоева? Да нет, у нас сбалансированная команда, каких-то проблем не вижу.



Знаковая ли игра с «Зенитом»? У нас так получается, что знаковые матчи проходят с командами, которые ниже нас. С ними мы теряем больше очков. Но с «Зенитом» — знаковая, напряжённая, ответственная, мотивирует сверх нормы. Эта игра со всех сторон хороша, в том числе для болельщиков.



Не видим особой проблемы, что стадион заполнен только на 10 процентов. Не обсуждали это в команде. Как есть, так есть. Приняли решение. К счастью, хотя бы 10 процентов есть», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».