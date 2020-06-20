ЦСКА — «Зенит»: Иванович открыл счёт на 2-й минуте
Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович забил гол на 2-й минуте матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
Иванович замкнул головой навес защитника «Зенита» Вячеслава Караваева.
Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входят ассистенты Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (50) — на 1-м месте.
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