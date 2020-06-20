Черевченко: результат 2:3, как я могу быть доволен? Надо было забивать в первом тайме

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал проигрыш в матче со «Спартаком» (2:3).
«Нам надо было забивать в первом тайме, но что сейчас об этом говорить. Результат 2:3, как могу быть этим доволен? Не знаю, как рассуждать, помогут эти два гола в концовке в психологическом плане или нет. Факт в том, что не бросили играть и играли до конца. Неплохо.
Голы соперника — наши ошибки. „Спартак“ не удивил, мы готовились к тому, что они будут играть на контратаках. Костадинов в роли центрального защитника? Мы это пробовали уже и с ЦСКА, и в тренировочном процессе. Нормально.
Физическое состояние команды оценю хорошо, силы у нас есть. Лесовой у нас не штатный пенальтист, просто перед матчем решили, если у нас будет шанс на 11-метровый удар, исполнять его будет Лесовой», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 20 июня 2020
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