Источник: форвард «Динамо» Н'Жье заразился коронавирусом

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье заразился коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал «РПЛ, ФНЛ, ПФЛ с пылу с жару». Тест футболиста на COVID-19 дважды дал положительный результат.

По информации телеграм-канала «Футбольный биги», под вопросом участие трёх футболистов «Динамо» в матче с «Краснодаром» — Н'Жье, полузащитника Шарля Каборе и нападающего Николая Комличенко.

14 июня «Динамо» одержало крупную победу со счётом 4:1 в товарищеском матче со «Спартаком». Встреча проходила в закрытом режиме. В составе «Динамо» голы забивали Сергей Паршивлюк, Кирилл Панченко и Клинтон Н'Жье, который оформил дубль.

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» пройдёт завтра, 21 июня. Начало встречи — в 20:00 мск.