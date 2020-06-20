Источник: форвард «Динамо» Н'Жье заразился коронавирусом
Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье заразился коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал «РПЛ, ФНЛ, ПФЛ с пылу с жару». Тест футболиста на COVID-19 дважды дал положительный результат.
По информации телеграм-канала «Футбольный биги», под вопросом участие трёх футболистов «Динамо» в матче с «Краснодаром» — Н'Жье, полузащитника Шарля Каборе и нападающего Николая Комличенко.
14 июня «Динамо» одержало крупную победу со счётом 4:1 в товарищеском матче со «Спартаком». Встреча проходила в закрытом режиме. В составе «Динамо» голы забивали Сергей Паршивлюк, Кирилл Панченко и Клинтон Н'Жье, который оформил дубль.
Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» пройдёт завтра, 21 июня. Начало встречи — в 20:00 мск.
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче, Н'Жье оформил дубль
- 20 июня 2020
-
21:24
-
21:22
-
21:09
-
20:59
-
20:54
-
20:33
-
20:29
-
20:10
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:40
-
19:38
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
18:58
-
18:45
-
18:45
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:13
-
18:08
-
18:00
-
17:46
-
17:43
-
17:35
Партнерский контент