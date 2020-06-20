Руководитель «Уфы»: кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию, что тест одного футболиста клуба на коронавирус дал положительный результат.

«Буквально перед матчем появляются провокационные заявления, идущие вразрез с ежедневными анализами футболистов ФК «Уфа», у которых не выявили ни одного случая за всё время. Такие заявления выходят со ссылкой на мутные, неназванные источники. Это говорит только об одном: кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды. И кто-то хочет, чтобы «Уфа» сыграла мальчиками.

Уверенно и твёрдо всем говорю, что этого не будет, поскольку футболисты «Уфы» находятся в прекрасной форме и по состоянию здоровья, и в спортивном плане. Завтра будет хорошая, интересная игра, в которой убедительную победу одержит та команда, которая сейчас сильнее», — цитирует Мурзагулова «Горобзор.ру».

Завтра, 21 июня, «Уфа» на своём поле проведёт встречу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», начало — в 15:00 мск.