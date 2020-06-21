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«Краснодар» сообщил, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

«Краснодар» сообщил, когда станет известна судьба матча с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

О статусе матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» станет известно сегодня, 21 июня, около 13:00 мск, сообщает пресс-служба краснодарского клуба в «Твиттере».

«Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча „Динамо, который должен состояться 21 июня в 20:00 мск, появится сегодня около 13:00 мск.

Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание“, — сказано в сообщении.

Пост доступен на странице «Краснодара» в "Твиттере".

Напомним, у игроков «Динамо» Шарля Каборе и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус. Вся основная команда бело-голубых ушла на двухнедельный карантин.

Из-за аналогичной ситуации «Ростов» был вынужден сыграть с «Сочи» футболистами молодёжного состава. В итоге жёлто-синие потерпели поражение со счётом 1:10.

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