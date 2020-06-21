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Лэмпард: Абрамович регулярно демонстрировал преданность «Челси»

Лэмпард: Абрамович регулярно демонстрировал преданность «Челси»
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о владельце клуба российском бизнесмене Романе Абрамовиче.

«В определённой степени хорошо знаю Абрамовича. Понимаю, чего он хочет для клуба. Понял это, ещё когда был игроком и он только пришёл в клуб. Я хочу того же, что и он. Думаю, он регулярно показывал преданность клубу. Сейчас мы ведём дела, которые, надеюсь, помогут нам стать лучше в следующем сезоне. Хотим продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Лэмпарда Goal.com.

«Челси», в 29 матчах набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет «Ливерпуль». Сегодня, 21 июня, синим предстоит встретиться с «Астон Виллой».

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