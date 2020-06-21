Клопп: никогда не уважал Рашфорда больше, чем сейчас

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил общественную деятельность нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.



Напомним, после объявления о завершении программы по поддержке школьников из малообеспеченных семей в летние каникулы Рашфорд направил в Палату общин открытое письмо с предложением обеспечить детей питанием до начала следующего учебного года. Форвард смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров.



«Должен сказать, что никогда не уважал Маркуса больше, чем сейчас. То, что он сделал, — просто невероятно. Немного стыдно, что ему пришлось обращаться с таким посланием, но он сделал это, и это великолепно. Это действительно доказывает, что один человек с именем и рвением может изменить важные вещи. Мы все являемся частью общества и должны быть вовлечены в его проблемы», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям