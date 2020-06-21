Роман Адамов: молодёжь «Ростова» почувствовала, что такое Премьер-Лига, взрослый футбол

Руководитель молодёжной академии «Ростова» Роман Адамов прокомментировал игру команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:10).
«О спортивной составляющей там речи не шло, говорить об этом не стоит. Случилось как случилось, все понимаем, что это был форс-мажор. Спасибо ребятам, выдержали полный матч и избежали травм. Им ещё предстоит пройти несколько этапов, чтобы стать настоящими игроками Премьер-Лиги.
Рад, что ребята закончили матч без травм, потому что давно не тренировались и играли 90 минут с профессионалами. Важно, что на себе почувствовали, что такое Премьер-Лига, взрослый футбол. Им нужно правильно это воспринять и продолжать упорно работать. В большом потенциале наших воспитанников никогда не сомневался», — приводит слова Адамова пресс-служба клуба.
- 21 июня 2020
-
18:19
-
18:11
-
18:04
-
17:59
-
17:51
-
17:50
-
17:38
-
17:17
-
17:13
-
16:57
-
16:52
-
16:44
-
16:33
-
16:04
-
15:51
-
15:44
-
15:37
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:56
-
14:36
-
14:30
-
14:29
-
14:26
-
14:25
-
14:18
-
14:09
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:40
-
13:23
-
13:03