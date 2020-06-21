Роман Адамов: молодёжь «Ростова» почувствовала, что такое Премьер-Лига, взрослый футбол

Руководитель молодёжной академии «Ростова» Роман Адамов прокомментировал игру команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:10).

«О спортивной составляющей там речи не шло, говорить об этом не стоит. Случилось как случилось, все понимаем, что это был форс-мажор. Спасибо ребятам, выдержали полный матч и избежали травм. Им ещё предстоит пройти несколько этапов, чтобы стать настоящими игроками Премьер-Лиги.



Рад, что ребята закончили матч без травм, потому что давно не тренировались и играли 90 минут с профессионалами. Важно, что на себе почувствовали, что такое Премьер-Лига, взрослый футбол. Им нужно правильно это воспринять и продолжать упорно работать. В большом потенциале наших воспитанников никогда не сомневался», — приводит слова Адамова пресс-служба клуба.