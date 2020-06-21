Асхабадзе: все новички «Факела» пришли на такие же оклады, которые были у них в прежде

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о комплектовании команды в летнее трансферное окно.

«С бюджетом всё очевидно — он практически не меняется по сравнению с прошлым сезоном. Единственное отличие — отсутствие долгов и правильное распределение средств постатейно. Фонд оплаты труда футболистов не отличается от зимнего периода, здесь простая арифметика: девять игроков покинули клуб, пополнили команду пока шестеро, все новички пришли на такие же оклады, которые были у них на прежнем месте работы, некоторые даже пошли на понижение по ряду причин, не желая продлевать трудовые отношения в предыдущих клубах. Максимум, на что мы хотели бы рассчитывать, это увеличение общего бюджета клуба исключительно по статье «Академия и «Факел-М» с учётом переездов команд, обучения тренерских штабов, покупки инвентаря и всего, что необходимо для профессионального функционирования молодёжного направления», — приводит слова Асхабадзе пресс-служба клуба.