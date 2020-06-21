«Судья вмешался и решил всё по-своему». Тренер «Оренбурга» — о матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал поражение в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«До пандемии по-другому было. Чувствовали себя увереннее. Тяжело было войти в ритм. Отдали инициативу сопернику. Быстро теряли мяч, практически после первого же нашего касания. После удаления хотели перестроиться, но судья вмешался и решил всё по-своему, поэтому так получилось», — передает слова Парамонова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 1:0 обыграл «Оренбург». Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев. Ему ассистировали судьи на линиях Владислав Назаров и Андрей Гурбанов.



Единственный гол был забит на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, ему ассистировал Рифат Жемалетдинов. В концовке первого тайма «Локомотив» остался вдесятером. Жемалетдинов получил две жёлтые карточки и был удалён. На 58-й минуте составы команд уравнялись из-за удаления Даниэля Мишкича. В концовке матча красную карточку получил ещё один игрок «Оренбурга» — Андрей Малых.