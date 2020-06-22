Лисин покинет пост пресс-атташе «Спартака». Его место займёт Кулемин
Как стало известно «Чемпионату», журналист Ярослав Кулемин займёт место пресс-атташе московского «Спартака» после того, как Антон Лисин покинет свой данный пост. В команду также придёт Антон Фетисов, который займёт пост руководителя департамента по коммуникациям, а за работу с командой будет отвечать непосредственно Кулемин.
Лисин получил должность в «Спартаке» 17 июня 2019 года. До этого он работал главой пресс-службы оргкомитета «Россия 2018».
«Спартак», набрав в 23 турах 31 очко, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч московский клуб проведёт 27 июня с «Уфой». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». В первом круге «Уфа» обыграла «Спартак» на своём поле со счётом 1:0.
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