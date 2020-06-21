Трое фанатов «Спартака» получили статус подозреваемых по делу о хулиганстве

Полиция Москвы перевела в статус подозреваемых по делу о хулиганстве трёх фанатов «Спартака», провожавших команду на матч с «Арсеналом», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По делу было задержано несколько человек, трое из них переведены в статус подозреваемых. Согласно постановлению о возбуждении дела, болельщики «ругались матом, остановили движение и применили в качестве оружия «неустановленные предметы», вызывающие дымовую завесу».

Спустя несколько часов после акции фанатов на место приехала следственная группа, оцепила место происшествия и собрала улики. Файеры стали вещдоками в уголовном деле, с них были сняты отпечатки пальцев, по которым будут определять участников акции.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и файер-шоу у стадиона «Открытие Арена», которое произошло 19 июня. Напомним, так болельщики «Спартака» провожали московский клуб на выездной матч с тульским «Арсеналом».