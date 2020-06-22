Хавбек «Уфы» Даниил Фомин: думаю, «Спартак» обыграть реально. Едем играть на победу

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал победу в матче с «Тамбовом» (2:1) в рамках 23-го тура чемпионата России, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры со «Спартаком».
«Мы долго готовились к этой игре, ждали её. Начало игры осталось за нами. Хорошо выглядели. Забили гол. Были ещё моменты. Играли после долгой паузы, где-то подсели. Пропустили необязательный гол. Победили. Двигаемся дальше. Теперь я штатный пенальти? У нас в команде все ребята могут взять ответственность на себя. Очень рад, что команда и тренер мне доверяют. Реально ли обыграть «Спартак»? Думаю, реально. Дома выиграли 1:0. Едем играть на победу, а там – как получится. Ещё неделя до игры», — приводит слова Фомина Rusfootball.
На данный момент «Уфа» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 30 очков. «Спартак» в свою очередь располагается на шестом месте, набрав 31 очко.
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