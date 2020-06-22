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Г. Невилл считает, что де Хеа потерял уверенность в себе после ЧМ-2018 в России

Г. Невилл считает, что де Хеа потерял уверенность в себе после ЧМ-2018 в России
Футбол / Англия 0

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.

«Он был единственным игроком, на которого «Манчестер Юнайтед» мог положиться в течение последних четырёх лет, но сейчас он не тот. Он не был прежним в течение некоторого времени. Когда форма падает в течение шести месяцев, это сигнал, но когда это продолжается в течение года, то вызывает беспокойство. Де Хеа допускает много ошибок, которых раньше бы не допустил. То, как приняли его болельщики в Испании, повлияло на него. Он даже был освистан испанскими фанатами. На чемпионате мира 2018 года он действительно боролся и с тех пор начал сомневаться в себе. Мысленно он уже не тот, что прежде», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 30 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков.

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