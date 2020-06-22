«Ювентус» предложил Артуру пятилетний контракт с зарплатой € 5 млн в год

Туринский «Ювентус» предложил полузащитнику «Барселоны» Артуру Рамосу контракт на пять лет, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По данным источника, туринский клуб готов платить футболисту € 5,2 млн в год, что почти на € 2 млн больше, чем полузащитник зарабатывает в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет включить Артура в сделку по полузащитнику «Ювентуса» Миралему Пьяничу. Изначально хавбек сине-гранатовых не хотел перебираться в Италию, однако, по последней информации СМИ, сейчас он готов к переходу.

Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл в чемпионате Испании 19 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.