«Ювентус» предложил Артуру пятилетний контракт с зарплатой € 5 млн в год
Туринский «Ювентус» предложил полузащитнику «Барселоны» Артуру Рамосу контракт на пять лет, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По данным источника, туринский клуб готов платить футболисту € 5,2 млн в год, что почти на € 2 млн больше, чем полузащитник зарабатывает в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет включить Артура в сделку по полузащитнику «Ювентуса» Миралему Пьяничу. Изначально хавбек сине-гранатовых не хотел перебираться в Италию, однако, по последней информации СМИ, сейчас он готов к переходу.
Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Гремио». В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл в чемпионате Испании 19 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»
- 22 июня 2020
-
11:12
-
10:59
-
10:45
-
10:36
-
10:28
-
10:04
-
09:47
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:07
-
08:46
-
08:27
-
07:16
-
05:37
-
05:21
-
04:54
-
04:35
-
04:17
-
03:57
-
03:40
-
03:11
-
02:35
-
02:22
-
01:43
-
01:13
-
00:55
-
00:55
-
00:40
-
00:38
-
00:33
-
00:27
-
00:07
-
00:05
Партнерский контент