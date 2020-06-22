Экс-нападающий «Ливерпуля» Н’Гог завершил карьеру в 31 год

Нападающий «Жальгириса» Давид Н’Гог принял решение о завершении профессиональной карьеры в возрасте 31 года, сообщается на официальном сайте литовского клуба.



Французский футболист перешёл в команду в начале этого года и начал с ней нынешний сезон, приняв участие в 2 матчах национального чемпионата и забив 1 гол. Весной соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса.



Н’Гог является воспитанником «Пари Сен-Жермен», цвета которого защищал с 2006 по 2008 год. Наиболее известен форвард по выступлению за «Ливерпуль» в период с 2008 по 2011 год. В составе красных Давид провёл 63 матча и забил 9 голов. Впоследствии он играл за «Болтон», «Суонси», «Реймс» и клубы из Греции, Шотландии и Венгрии.